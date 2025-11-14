No Busesが、ニューシングル「Starfish」を配信リリースした。 （関連：Nikoん、“血の通ったコミュニケーション”への渇望No Busesと鋭く共振したCLUB QUATTRO公演を目撃！） 11月24日に、ワンマンライブ『1_1 22222』（ワンワン ツー）を渋谷 CLUB QUATTROにて開催するNo Buses。新曲についてNo Busesは、「かっこいい曲できました。11/24ワンマン公演で初披露します」とコメントしている。