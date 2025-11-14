11月11日、女優の釈由美子がトークバラエティ番組『夫が寝たあとに』（テレビ朝日系）に出演した。子育てに関するトークを展開したが、釈のビジュアルの変化が注目を集めている。藤本美貴と横澤夏子がMCを務める同番組は、育児や家事、夫に対する本音を語り合うもの。2015年にレストラン経営者の男性と結婚し、2016年に長男を出産した釈は、「令和の一人っ子育児」をテーマにエピソードトークを披露した。9歳の息子を育てる