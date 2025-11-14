「W杯で狙うは優勝!」2026年北中米W杯におけるサムライブルーの目標は、この一点に尽きる。「日本代表のこれまでのW杯における最高成績は、2002年日韓共催大会、2010年、2018年、2022年のベスト16です。それがいきなり優勝とは『ずいぶん高い目標を掲げたものだ』と、否定的な意見が多かったことは事実です。ですが、主力の多くが世界5大リーグの強豪チームに所属し、しかもレギュラーとして活躍することから、『もしかしたら』