【その他の画像・動画等を元記事で観る】 CVLTEの3rd アルバム『PHOBIA SYNDROME』が、2026年1月21日にCDリリースされることが決定。アルバムのトラックリストも公開された。 ■海外アーティストとのコラボ曲も収録 3rdアルバム『PHOBIA SYNDROME』は、TVアニメ『シャングリラ・フロンティア』のエンディんングテーマ「realitYhurts. 」他全16曲を収録。 フランスのオルタナティブバンドTSSや、米国のオルタ