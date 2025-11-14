森保一監督が率いる日本代表は11月14日、キリンチャレンジカップでガーナ代表と豊田スタジアムで対戦している。久保建英や堂安律、中村敬斗らが先発した日本は、序盤からボールを握りながら試合を進める。 すると、16分に先制に成功する。敵陣でボールを奪った佐野海舟がドリブルで持ち上がり、ラストパスを供給。これを受けた南野拓実がワントラップから冷静に右足のシュートを流し込んだ。試合は１−０で推移してい