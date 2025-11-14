●ミラティブ 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：12月18日 事業内容：ライブ配信プラットフォーム「Mirrativ」の 開発・運営及び周辺事業 仮条件決定日：12月2日 想定発行価格：850円 上場時発行済み株式数：1692万7750株 公募：117万6400株 売り出し：564万3600株 オーバーアロットメントによる売り出し：上限102万3000株 ブックビルディング