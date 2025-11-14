2025年11月4日（火）から、レディースファッションブランド『SHOO・LA・RUE（シューラルー）』にて、『あさひやま物園』の動物をモチーフにしたオリジナルアイテムが『あさひやま動物園応援商品』として販売されています。 画像：株式会社 ワールド 『SHOO・LA・RUE』は、全国のショッピングセンターを中心に展開し、幅広いスタイル、年齢層の女性へ向けて、旬なトレンドアイテムをロӦ