中国中部の湖南省長沙市でこのほど、市内の養殖農家が魚にトウガラシを与えていることが報道され、メディアの注目を集めています。中国の農水産専門家によると、トウガラシの搾りかす（赤色色素、カプサイシン抽出後の残渣）を魚類の飼料として用いることは科学的根拠があるとのことです。湖南省長沙市長沙県にある面積60ムー（約4ヘクタール）の養魚池のそばで、養殖農家の姜勝さんが魚に色とりどりのトウガラシを餌として与えて