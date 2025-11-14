コメの平均価格が最高値となりました。農林水産省によりますと、今月9日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は、5キロあたり4316円となりました。10週連続で4000円台となり、およそ半年ぶりに過去最高値を更新しました。また、銘柄米も5キロあたりの平均価格が4573円となるなど、高止まりが続いています。