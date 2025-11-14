将棋の最高棋戦、第３８期竜王戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・野村ホールディングス）を４連勝で制した藤井聡太竜王（２３）（名人、王位、棋聖、棋王、王将）は一夜明けた１４日、第４局が行われた京都競馬場のある京都市で記者会見した。来年は午（うま）年で年男となることに触れ、「競走馬のように全力疾走で頑張りたい」と意気込みを語った。藤井竜王は、今回のタイトル防衛で竜王５連覇を果たし、「永世竜王」の