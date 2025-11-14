野球日本代表「侍ジャパン」と強化試合に臨む韓国代表が１４日、東京ドームで公式練習を行なった。１５、１６日に開催される「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」（東京ドーム）に向けて最終調整。練習後には両国の監督が公式会見に臨み、来春のＷＢＣ前に行われる「日韓戦」の意義を語った。復権を誓うライバル国の並々ならぬ思いが伝わった。近年、国際主要大会での不振が際立つ韓国。この日の会見では「低迷期」脱出に