米大リーグ・ロサンゼルス・ドジャースの公式は2025年11月14日（日本時間）に公式SNSで、ナショナルリーグ最優秀選手（MVP）に選ばれた大谷翔平選手と、その妻・真美子さんと愛犬・デコピンの写真を公開した。SNSではこれに、「流石に素敵すぎんか」といった反響が寄せられている。「すべての人に感謝したいなと思っています」大谷選手がナショナルリーグのMVPに選ばれたのは、3年連続、4回目だ。大谷選手はデコピンを挟むかたちで