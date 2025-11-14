お笑いコンビ「エレキコミック」のやついいちろう（50）が14日、妻の松嶋初音（38）が第1子を妊娠したことを発表した。それぞれのSNSで報告した。 【写真】大きくなった松嶋のお腹に耳を当てる「やつい」 やついと松嶋は共同の文書を公開し、「突然のお知らせになるのですが、この度やつい家に新たな命がやってくることとなりました」と報告。大きくなったお腹をさする松嶋と、お腹に耳を当てるやついの写真も添えられた。