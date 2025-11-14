ちゃんみな ちゃんみなが14日、NHK放送局で開催された「第76回NHK紅白歌合戦」出場歌手発表会見に登壇。大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』への出演が決定した。紅白初出場となる。【写真】ちゃんみな「第76回NHK紅白歌合戦」出場歌手発表会見の模様今年の紅白出場決定に加え、記者からご結婚への祝辞も受けるなど、公私にわたる慶事が重なった一年を振り返った。ちゃんみなは、今年の自身にとっての一年