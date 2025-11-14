金融機関の新潟縣信用組合（略称：けんしん）は、県内の2つの大学と相次いで包括連携協定を締結しました。 協定に基づき、金融リテラシーについての講座などが実施されています。協定を締結したのは、新潟国際情報大学と新潟薬科大学の2大学です。 新潟縣信用組合は、学術・文化の振興と活力ある地域社会経済の形成と教育研究活動の進展を図り、地域社会へ貢献することを目指しています。その取り組みの一環として協定締結を