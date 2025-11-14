交際０日で結婚した男女のお笑いコンビが、お祝いする夫婦ショットを披露した。１４日までにインスタグラムで「結婚のお祝いに、祥子と洒落込んで大人なディナーしてきました」とつづったのは、お笑いコンビ「エレガント人生」の中込悠。「大人なディナーに慣れる日はきっと訪れないですが、やはりとんでもなく美味でした」と記し、妻で相方の山井祥子と上品な雰囲気のレストランで食事する２ショットをアップした。この投