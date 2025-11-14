◆米国女子プロゴルフツアーアニカ・ゲインブリッジ・ペリカン第１日（１３日、米フロリダ州・ペリカンＧＣ＝６３４９ヤード、パー７０）第１ラウンドが行われ、来年のシード権確保へ最後の試合となる渋野日向子（サントリー）は１バーディー、２ボギーの１オーバー７１で５４位と出遅れた。来年の出場権をかけた一戦で、初日をオーバーパーとした渋野は「すごく苦しいラウンドだった」と悔しさをにじませた。前半の１２