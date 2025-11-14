◇大相撲九州場所6日目（2025年11月14日福岡国際センター）2場所連続優勝を目指す横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）は平幕・平戸海（25＝境川部屋）を押し倒して6連勝とした。相手に左前まわしを取られたが、「挟み付けて持っていけた」と左おっつけで圧倒。喉輪で起こして力強く押し倒し「流れの中で対応できた」と手応えを示した。この日、5連勝中だった平幕・藤ノ川（20＝伊勢ノ海部屋）が初黒星。大の里が6日目で単