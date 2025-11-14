都道府県魅力度ランキングで「最下位」となり話題になった埼玉県ですが、実は「埼玉をPRするある人たち」がたくさんいるんです。きょうは「埼玉県民の日」ということで、多くの人で賑わうなか、子どもたちが待ちわびていたのは…「埼玉県が魅力度ランキング、最下位になってしまったんだ〜」ご当地ヒーローによるショーです。埼玉の救世主「彩光戦士サイセイバー」！彩希魂流剣術使いの「坂東武人 武蔵」などが勢揃い！なので