ドジャースの大谷翔平選手（31）が、満票で3年連続4度目のリーグMVPを獲得。さらに、最高の打者に贈られるハンク・アーロン賞を受賞するなど、1日で4冠の受賞ラッシュです。他の候補者とともに現地の番組に生出演した大谷選手は、茶色のセーターに白のズボン、“デコピンカラー”で登場しました。全米野球記者協会の会員30人が、今シーズン最も活躍した選手を選ぶMVP。大谷選手は今シーズン自己最多を更新する55本のホームランを放