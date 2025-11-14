コタツで眠っていたワンコのもとに、そっと現れたのは大好きな“バーバ”。予想外の再会に見せた寝起きリアクションが「100点満点！」と話題になっています。投稿は記事執筆時点で4万再生を突破し、「良かったね♡」「超絶かわいい」などの声が寄せられることとなりました。 【動画：『起きたらおばあちゃんがいるドッキリ』を犬に仕掛けた結果…想定外の展開で見せた『100点のリアクション』】 コタツの中のお寝ぼけ