米沢市によりますと、14日の午後3時55分ごろ、山形県米沢市竹井地内でクマ1頭（体長不明）が目撃されました。 【写真を見る】柿の木付近で...米沢市竹井でクマ1頭目撃市が注意呼びかけ（山形） 現場は柿の木の周辺だということです。 人への被害は確認されていません。 市は付近を通過する際は注意するよう呼びかけています。