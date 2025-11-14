9人組グローバルグループ・＆TEAMが、大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)に初出場することが決定し14日、東京・渋谷の同局で行われた出場歌手発表記者会見に出席した。『第76回NHK紅白歌合戦』出場歌手発表記者会見に出席した＆TEAM2022年12月にデビューした＆TEAMは、HYBE LABELS JAPANに所属するEJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKIの9人で構成されるグロー