米沢市によりますと、14日の午後3時30分ごろ、山形県米沢市八幡原四丁目地内でクマ1頭（体長不明）が目撃されました。 【写真を見る】近くには小学校や保育所も...米沢市八幡原でクマ目撃市が注意呼びかけ（山形） 人への被害はないということです。 市は付近を通過する際は注意するよう呼びかけています。