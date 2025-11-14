マウスコンピューターは11月14日、ゲーミングパソコンブランド「G TUNE」シリーズにて、Battlestate Gamesの『Escape from Tarkov』推奨ゲーミングPC 6機種を販売開始した。発売を記念し、対象製品を購入した先着300名のユーザーに対し、「EFTドッグタグネックレス」をプレゼントする。販売価格は335,000円から。『Escape from Tarkov』推奨ゲーミングPC『Escape from Tarkov』は、ロシアの架空都市「タルコフ」を舞台に、民間軍事