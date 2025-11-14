俳優の芳根京子、King ＆ Princeの高橋海人（※高＝はしごだか）が14日、都内で行われた映画『君の顔では泣けない』公開記念舞台あいさつに登壇した。初日を迎え、改めて難役を乗り越えた2人が印象の変化を明かすなか、褒め合い合戦を繰り広げた。【写真】感極まる芳根京子にハンカチ差し出すも断られる高橋海人作家・君嶋彼方氏のデビュー作を実写化。高校1年生の夏。プールに落ちたことがきっかけで体が入れ替わってしまった