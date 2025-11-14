メ～テレ（名古屋テレビ） ネクスコ中日本名古屋支社が、高速道路の一部のパーキングエリアでごみ箱を撤去しました。原因は「ごみ捨てマナー」をめぐる深刻な問題です。 「東海地区の一部のパーキングエリアから、ごみ箱を撤去しました」 ネクスコ中日本名古屋支社のXにこんな投稿が。これまでの表示回数は約2400万回と、大きな反響がありました。 岐阜県各務原市の東海北陸道・川島パーキ