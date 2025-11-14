2025年7月、広島市の自宅で母親（89）の背中を複数回殴るなどして死亡させたとして、息子（60）が「傷害致死」の罪で14日起訴されました。広島地検は、息子を8月から約3か月間、鑑定留置していましたが、責任能力を問えると判断したということです。（2025年11月14日 放送）