前走のオクトーバーＳで１５着に終わったシルブロン（牡７歳、美浦・稲垣幸雄厩舎、父トーセンジョーダン）は、ステイヤーズＳ（１２月６日、中山）を目指して調整を進めていく。シルク・ホースクラブが１１月１４日、公式ホームページで発表した。この日に福島・ノーザンファーム天栄から帰厩。昨年は２着に好走しており、出走がかなえば３年連続の参戦となる。