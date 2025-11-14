i☆Risのニューシングル「夢へのヒトカケラ」が11月19日(水)にリリースされる。久保田未夢がヒロインのティノ・シェイド役を演じているアニメ「嘆きの亡霊は引退したい」第2クールのエンディング主題歌に起用されたこの曲は、松隈ケンタが手掛ける軽やかで爽快感に満ちたロックサウンドが特徴的な楽曲となっている。今回は待望の新曲について、そして11月15日(土)に控えるぴあアリーナMMでの13周年記念ライブ「i☆Ris 13th Anniver