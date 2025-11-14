◇サッカー国際親善試合 日本-ガーナ (14日、豊田スタジアム)日本代表の南野拓実選手が先制ゴールを記録しました。前半16分、日本は中盤でボールを奪取するとショートカウンターを発動。佐野海舟選手が右サイドから持ち上がり、最後はエリア内に進入した南野選手へ横パス。南野選手はエリア内で相手GKと1対1となると、落ち着いてゴール右へ流し込み、先制に成功しました。