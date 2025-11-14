聴覚障害者の国際大会「デフリンピック東京大会（読売新聞社協賛）」は１４日、サッカー男子の１次リーグが始まり、Ａ組の日本は豪州との開幕戦に８―０で勝利し、白星発進した。２０２３年世界選手権準優勝の日本は前半に３点を奪うと、後半も攻撃の手を緩めず得点を重ねた。岡田拓也（アッヴィ合同会社）が４得点。Ａ組のもう１試合はイタリアがメキシコを下した。Ｄ組では前回デフリンピック覇者のウクライナが米国に５―１で