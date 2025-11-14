日本サッカー協会は14日、11月10日にJFAオフィシャルWEBサイトに掲載したサッカー日本代表「最高の景色を2026」アンバサダーのキービジュアルを変更することを発表した。今月10日に行われたJFA・アディダス「サッカー日本代表 2026」キャンペーン共同発表会において、グローバルボーイズグループJO1とINIのメンバーのうち、サッカーを愛する12人で結成されたスペシャルユニット「JI BLUE」の結成が発表された。そのキービジュ