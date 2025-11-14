歌手・氷川きよしが１３日、読売テレビ・日本テレビ系「ベストヒット歌謡祭２０２５」に出演した。前日には「ベストヒット歌謡祭に１４年ぶりに明日、出演させていただきます！今回で１０回目の出演です！嬉しくてほんまに泣ける大好きな番組でしたからずっと寂しかった」「気合い入れてやります」などとインスタグラムに思いを投稿。「旅の友はかわいすぎるＬＶちゃんたち」とルイ・ヴィトンのキャリーケース（スーツケース