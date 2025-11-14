女優の菊池桃子（57）が14日放送のテレビ朝日系「長嶋一茂＆サバンナ高橋のザワつく！路線バスで寄り道の旅」（金曜後6・50）にゲスト出演。「凄くモテた」と明かした。元プロ野球選手でタレント長嶋一茂が、MCのお笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄、ゲストの俳優のディーン・フジオカ、タレントのウエンツ瑛士、お笑いタレントの宮川大輔らと並び「桃子ちゃんも若くなって、僕らも若くなったら、この5人だと誰と付き合いたい