東海テレビ放送は、一部週刊誌が小島浩資会長について女性にセクハラした疑いがあるなどと報じたことを受け、事実関係を客観的に調べるため、調査委員会のメンバーに外部の弁護士ら3人を選任したと発表しました。13日発売の「週刊新潮」は、東海テレビの小島浩資会長について、女性社員に対してセクハラした疑いがあるなどと報じています。東海テレビは、事実関係を客観的に調べるため調査委員会を設置し、委員に弁護