2025年12月に解散を発表しているアイドルグループ#2i2の森嶋あんりさんが、ヤングアニマルWebに登場しました。 【写真】緑の髪飾りがお似合いの森嶋あんりさん公開されたカットでは、緑の中華風の髪飾りと衣装で紫の羽扇子を構える姿や、赤いビキニを着こなしソファで大人びた表情を見せる姿などが披露。 『ヤングアニマル』でグラビアデビューした彼女の成長ぶりがうかがえるグラビアになっています。