商品のケースをたたき割る大胆な犯行の一部始終を、カメラが捉えていました。14日午前1時半ごろ、突如、店内に入ってくる3人組。入店と同時に、一人が「いくばい」と声をかけると、一斉に工具のようなもので商品が入ったケースをたたき始めます。これは、熊本市にあるポケモンカード無人販売店に設置された防犯カメラの映像。ポケモンカードの未開封ボックスなど、50万円から80万円分が盗まれました。被害総額は250万円にのぼると