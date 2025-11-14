「風呂キャンセル界隈」として注目を集めたアイドル・鈴木Mob.(すずきもぶ)さんの1st写真集『鈴木Mob. 1st写真集 前代未聞』（税込み3960円、徳間書店）がリリースされました。秘湯や大浴場、自宅など、あらゆるお風呂を舞台に撮影を行い、「脱・風呂キャンセル界隈」を掲げた大胆な1冊です。【写真】路上で脱力モード？の鈴木Mob.さん鈴木Mob.さんは6人組アイドルグループ「煌めき☆アンフォレント」のメンバーとして活動。風呂や