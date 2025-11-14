冬の風物詩全国高校サッカー選手権広島県大会。いよいよ１１月１６日が決勝戦です。戦後最多18回目の優勝を目指す広島皆実と、28年ぶり4度目の優勝を狙う沼田のカード。舞台は今年もエディオンピースウイング広島！サンフレッチェのホームで、全国でも大注目されているサッカースタジアムで開催です。決勝にかけるキャプテンの思いを取材してきました。■有田優理香リポート「戦後最多の優勝