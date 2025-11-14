日置市と大崎町、遠く離れた焼酎蔵で活躍する2人の杜氏は小学校時代の同級生です。転校で離れ離れになりましたが大人になって再会し、コラボレーションした焼酎を造ることに。原料は2人の幼馴染の農家が育てたサツマイモです。焼酎が繋いだ縁。動き始めた特別な焼酎造りを追いました。（詳しくは動画をご覧ください）