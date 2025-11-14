リトルツインスターズ（キキ＆ララ）の新イベント「東京タワーウィンターファンタジー2025 Little Twin Stars Xmas イルミネーション」が、11月17日（月）〜12月25日（木）の期間、東京タワーで開催される。【写真】入場無料！キキ＆ララの歴史をたどるPOPUPイベントも開催■フォトジェニックな空間を満喫今回リトルツインスターズ50周年を記念して開催される「東京タワーウィンターファンタジー2025 Little Twin Stars Xmas