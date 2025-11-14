大分市の鶏料理店で食中毒が発生し、男女5人が症状を訴えました。大分市保健所がこの店を14日から2日間の営業停止処分としました。 食中毒が発生したのは大分市三ケ田町の「酉玄」です。 大分市保健所によりますと、11月4日に店で提供した鶏刺しや鶏のたたきなどを食べた20代から40代の男女5人が腹痛など症状を訴えました。このうち、2人から原因菌のカンピロバクター・ジェジュニが検出されました。 5人は全員快方に向か