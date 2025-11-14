広島電鉄は、駅前大橋ルートの開業以降、広島駅の利用者が2割増えたと発表しました。広島電鉄によると、8月の駅前大橋ルートの開業以降、10月末までの広島駅の利用者は、去年と比べて約2割増加。路面電車全体の利用者も8％増えたということです。開業効果もあり、上半期は運輸業が増収でしたが、建設業が減収となり、全体では、減収、赤字決算となりました。