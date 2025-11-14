¥­¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤ê½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¦¤Ã¤È¤ê¥É¥é¥Þ¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡×(TBS)¤Ë½Ð±é¤Æ¤¤¤ë26ºÐ½÷Í¥¤Î?Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê?»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥­¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥«¥á¥é¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï°É²Ö(¤­¤ç¤¦¤«)¡£ÇÐÍ¥¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¤È½÷Í¥¤Î²ÆÈÁ¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡×¤Ç¡¢ÃÝÆâ¤¬±é¤¸¤ëÄâ¼ç´ØÇò»×¹Í¤Î³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¤Î¶ÐÌ³Àè¤Î¸åÇÚ¡¦ÆîÀî¤¢¤ß¤Ê¤ò