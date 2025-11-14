高校サッカー選手権の県大会は準決勝2試合が行われました。夏のインターハイ全国王者の神村学園は、プリンスリーグ九州2部の鹿児島と対戦。前回王者・鹿児島城西は、古豪復活を目指す鹿児島実業と対戦しました。強豪ひしめく鹿児島で決勝まで勝ち残ったのは？試合の模様は11月16日(日)午後1時から、サッカー元日本代表の城彰二さんを解説にお迎えし、KYTで実況生中継します。ライブ配信も行います。是