福岡県警筑紫野署は14日、太宰府市に住む男性が交流サイト（SNS）を使ったロマンス詐欺に遭い、何度も送金させられだまし取られる被害に遭ったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、6月ごろ、被害者がSNSの交際コミュニティーサイトで知り合った人物とやりとりし、紹介された女性名義のSNSアカウントを使用する人物とやりとりをするために別のSNSへと誘導された。同人から「会うためには会員になる必要があり、