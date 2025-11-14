標高1400メートルほどの霧島市の大浪池付近。しました。 先週後半あたりから気温が下がり、木々の葉が色づいています。訪れた人たちは、赤や黄色の紅葉を眺めながら、登山を楽しんでいました。 （記者）「大浪池につきました、爽やかな風が吹いています」 （登山客）「今日は雲ひとつない天気で最高、素晴らしい」 登山客の中にはこんな方も。 Q.おいくつですか？ （大久保利成さん）「100歳！」 伊佐市大口から来