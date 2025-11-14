BRT復旧に向けた協議が進むJR美祢線について、美祢市と住民らの協議の場にJRが作成した「素案のイメージ」が示されました。フリーWi-Fiや高校近くでの停留所設置などが盛り込まれています。2023年の豪雨で被災したJR美祢線は、バス高速輸送システム＝BRTでの復旧に向け、10月から法定協議会による議論が始まっています。14日は於福駅と厚保駅の利用促進に取り組む住民と市の担当者による会議が行われ、JRがまとめた「