県教委によると2024年度、県内の小学校・中学校・高校で確認された「暴力行為の発生件数」は、前の年に比べ、約５３０件増加。一方、「いじめの認知件数」は２０００件ほど増加し、ともに過去最多となりました。県教委は、「早期発見・早期対応をしっかり行っていく」としています。